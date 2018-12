Asserate: In den vergangenen 20 Jahren wurden in Äthiopien 18 neue Universitäten gegründet. Pro Jahr schließen 80.000 bis 120.000 junge Frauen und Männer ihr Studium mit einem Bachelor ab. Der Staat aber kann nur fünf Prozent von ihnen in Brot und Lohn bringen. Wir brauchen dringend eine andere Bildungspolitik. Nicht alle jungen Menschen müssen studieren. Wir brauchen Handwerker und Techniker, die in einem dualen System wie in Deutschland ausgebildet werden. Aber auch dafür brauchen wir Firmen, die in Afrika für genügend Ausbildungsstätten sorgen.