Bundespräsident Steinmeier (l) ist in Addis Abeba angekommen.

Quelle: Britta Pedersen/dpa

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ist zu einem dreitägigen Staatsbesuch in Äthiopien. Er will damit vor allem Unterstützung für den entschlossenen Reformkurs von Ministerpräsident Abiy Ahmed demonstrieren, der seit April 2018 im Amt ist. Zudem sind Gespräche mit Bürgern und Wirtschaftsvertretern geplant.



Zum Auftakt wird Steinmeier in der Hauptstadt Addis Abeba von der neuen Präsidentin Sahle-Work Zewde begrüßt, die ebenfalls für den demokratischen Wandel des Landes steht.