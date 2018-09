Präsident Afwerki traf in Dschidda auch den Gouverneur von Mekka. Quelle: Saudi Press Agency/dpa

Gut zwei Monate nach ihrem Friedensschluss haben Äthiopien und Eritrea ihr Verhältnis in einem Freundschaftsvertrag geregelt. Eritreas Präsident Isaias Afwerki und Äthiopiens Regierungschef Abiy Ahmed unterzeichneten den Vertrag in Dschidda, wie staatliche Medien in Saudi-Arabien berichteten.



Eritrea gehörte bis zu seiner Unabhängigkeit 1993 zu Äthiopien. Fünf Jahre später brach ein Krieg zwischen den beiden Staaten aus, der 2000 beendet wurde. Beide Länder blieben aber verfeindet.