Abiy Ahmed ist Ministerpräsident von Äthiopien. Archivbild

Äthiopiens Ministerpräsident Abiy Ahmed hat die Glaubensgemeinschaften in seinem Land zu Zusammenhalt aufgerufen. "Versuche von Extremisten, unsere reiche Geschichte von religiöser Toleranz (...) niederzureißen", hätten keinen Platz in Äthiopien, zitiert das Portal FanaBC den Friedensnobelpreisträger.



Abiy reagierte damit auf mehrere Anschlägen auf Moscheen in der nördlichen Amhara-Region. Diese seien eine "feige Handlung". Auch Islamvertreter und Anführer der äthiopisch-orthodoxen Tewahedo-Kirche verurteilten die Gewalt.