Zwei Jahre ist der Song alt, aber die jüngsten Ereignisse brachten ihn erst so richtig in die öffentliche Wahrnehmung. In "Handcuffed" (deutsch: "In Handschellen") aus dem Jahr 2017 prangert Rapper Teddy Neguse das brutale Vorgehen der Polizei gegen einen jungen Israeli äthiopischer Herkunft an. Vor zwei Wochen wurde ein äthiopisch-israelischer Teenager von einem Polizisten außer Dienst erschossen. Die Folge waren Proteste und Ausschreitungen.



"Sie wollen mich in Handschellen gefangen/ Sie beobachten mich mit zehntausend Augen/ Sie sehen nur die Farbe meiner Haut/ Deswegen grenzen sie mich aus", rappt Neguse in seinem Song. Der Text sei immer relevant, sagt der 23 Jahre alte Künstler. Aber er habe durch die jüngsten Ereignisse eine besondere Bedeutung für ihn erhalten.