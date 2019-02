US-Vizepräsident Mike Pence (Rückansicht,l) begrüßt Netanjahu.

Quelle: Michael Sohn/AP/dpa

Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat mit einer Äußerung für Wirbel gesorgt. Zunächst sprach er in einem Video davon, dass er mit den arabischen Teilnehmern "unser gemeinsames Anliegen eines Krieges mit dem Iran" voranbringen wolle.



Sein Büro löschte das Video aber anschließend und schwächte die Aussage ab. In der geänderten englischen Übersetzung wurde das Wort "Krieg" durch "Bekämpfung" ersetzt. In dem gelöschten Video nutzte Netanjahu allerdings das hebräische Wort für "Krieg".