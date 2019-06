Richard Grenell, Botschafter der USA in Deutschland. Archiv

Quelle: Daniel Bockwoldt/dpa

Der US-Botschafter in Deutschland, Richard Grenell, hat den iranischen Außenminister Mohammed Dschawad Sarif für Äußerungen zur Todesstrafe für Homosexuelle scharf kritisiert. Damit habe "das iranische Regime gegen Grundprinzipien der Vereinten Nationen verstoßen", sagte er.



Sarif hatte am Montag auf eine Frage nach der Todesstrafe für Homosexuelle gesagt, es gebe "moralische Prinzipien" in der iranischen Gesellschaft, die für die Menschen eine entscheidende Rolle spielten.