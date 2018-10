Robert Habeck hat sich für seine Aussage entschuldigt. Quelle: Tobias Hase/dpa

Grünen-Chef Robert Habeck hat sich für eine Äußerung entschuldigt, mit der er der bisherigen CSU-Alleinregierung einen demokratischen Charakter abgesprochen hatte. Angesichts der verheerenden Umfragewerte hatte er vorausgesagt, dass ihre Alleinherrschaft beendet werde. "Endlich gibt es wieder Demokratie in Bayern", fügte er hinzu und erntete damit im Netz viel Kritik.



Darauf reagierte Habeck. "Die Kritik daran nehm ich an. Das war im Wahlkampffieber einer zu viel. Sorry dafür!", schrieb er.