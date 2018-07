Plakat mit AfD-Logo (Archiv). Quelle: Boris Roessler/dpa

Wegen menschenverachtender Äußerungen in einer WhatsApp-Gruppe hat die AfD Sachsen ein Mitglied ausgeschlossen. Das teilte der Landesverband mit. Das Verfahren gegen einen weiteren Beteiligten aus dem Kreisverband Vogtland sei noch anhängig.



An der WhatsApp-Gruppe sollen mindestens neun AfD-Politiker beteiligt gewesen sein. Ein dort verschicktes Bild zeigte eine SS-Mütze mit der Aufschrift: "Liebe Flüchtlinge, an diesen Mützen erkennen Sie Ihren Sachbearbeiter."