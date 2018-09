Nach Aussagen von Verfassungsschutz-Chef Hans-Georg Maaßen über die Vorfälle in Chemnitz hält die SPD-Vizevorsitzende Malu Dreyer ihn für nicht mehr tragbar im Amt. "Er stellt die Glaubwürdigkeit von Politik, Medien und Augenzeugen infrage. Er schafft Verunsicherung und zerstört damit Vertrauen in unseren Staat", sagte sie der "Bild am Sonntag".



Maaßen hatte die Echtheit eines Videos von einem Übergriff auf Ausländer bei den Protesten nach der Tötung eines Mannes in Chemnitz bezweifelt.