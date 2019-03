Kanzlerin Merkel und CDU-Chefin Kramp-Karrenbauer. Archivbild

Die SPD-Äußerungen zu einem möglichen vorzeitigen Rückzug von Angela Merkel als Kanzlerin sorgen für Unmut in der CDU. Es sei "unverständlich, unverantwortlich und koalitionsschädigend", sagte der saarländische Regierungschef Tobias Hans der Funke Mediengruppe.



Schleswig-Holsteins CDU-Ministerpräsident Daniel Günther sagte, er kenne "in Union und SPD niemanden, der über so ein Szenario ernsthaft nachdenkt." Hessens Regierungschef Volker Bouffier sprach von einer "überflüssigen Diskussion".