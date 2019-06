Der ehemalige Bundestagspräsident Norbert Lammert (CDU) hat die AfD als "legitime Konkurrenz" zu seiner Partei bezeichnet. "Dass ein beachtlicher Teil der Wählerinnen und Wähler sich nicht einmalig, sondern in einer Abfolge von Wahlen so entscheidet, wie sie sich entschieden haben, ist ein Signal, das man besser nicht überhören sollte", mahnte Lammert im ZDF.



Die CDU steht seit Wochen in Umfragen unter Druck. An diesem Sonntag könnte außerdem ein AfD-Kandidat Bürgermeister in Görlitz werden.