Peter Boehringer bei der konstituierenden Sitzung des Gremiums im Deutschen Bundestag. Quelle: dpa

Erstmals übernehmen AfD-Abgeordnete den Vorsitz in drei Bundestagsausschüssen. Sie erhielten am Mittwoch in den Gremien für Haushalt, Recht und Tourismus die nötige Mehrheit.