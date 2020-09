Stephan Brandner

Quelle: DPA

Der AfD-Bundestagsabgeordnete Stephan Brandner hat angedeutet, dass er eine Wahlfälschung in Hamburg für möglich hält. "So, dann sind wir mal gespannt (auch auf die Wahlfälschungen?) - und immer daran denken: Was sind schon so'n paar Hamburger gegen viele Millionen Thüringer, Sachsen und Brandenburger", twitterte er nach Prognosen, dass die AfD den Wiedereinzug in die Hamburger Bürgerschaft verpasst haben könnte.



In der ersten Hochrechnung zur Bürgerschaftswahl kommt die AfD auf 4,7 Prozent.