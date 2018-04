Ein Plakat der Alternative für Deutschland (AfD). Archivbild Quelle: Oliver Dietze/dpa

Beispielloser Schulterschluss gegen die AfD: Sozialverbände aus ganz Deutschland protestieren gegen eine Anfrage der AfD zu Schwerbehinderten. "Wir rufen die Bevölkerung auf, wachsam zu sein und sich entschlossen gegen diese unerträgliche Menschen- und Lebensfeindlichkeit zu stellen."



So steht es in einer Anzeige von 18 Organisationen, die in der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung" erscheint. In der Anfrage brachte die AfD Behinderungen mit Inzucht und Migration in Verbindung.