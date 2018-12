Landesparteitag der AfD Bayern

Quelle: Daniel Karmann/dpa

Für ihre Ermittlungen zu Parteispenden an die AfD hofft die deutsche Justiz auf Unterstützung der Schweizer Behörden. Ein Rechtshilfeersuchen sei in Vorbereitung, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft in Konstanz der dpa.



Nach einer Wahlkampfspende aus der Schweiz an die Fraktionschefin der AfD im Bundestag, Alice Weidel, die im Bodenseekreis kandidiert hatte, ermittelt die Behörde wegen Verstoßes gegen das Parteiengesetz. Parteispenden aus dem Nicht-EU-Ausland sind nicht erlaubt.