Und doch, wer hinter den Jubel-Vorhang blickt, sieht Risse in der vermeintlichen Einheitsfront. Die Kritik an der Flüchtlingspolitik und am Islam wirkt als Bindemittel, andere Themen jedoch als Spaltpilz. Da ist zum einen der seit Jahren schwelende Streit um eine eigene Parteistiftung, den der Parteitag endlich klären soll. Während der Bundesvorstand mehrheitlich "Waffengleichheit" zu den anderen Parteien herstellen und ebenfalls über zugeteilte Steuergelder eine offizielle Stiftung unterhalten will, wittern Teile der Basis ein schleichendes Ankommen im "Altparteiensystem" des Establishments. Sie wollen den mühsam ausgehandelten Kompromiss konkurrierender Anwärter für die Parteistiftung am liebsten ganz kippen. Der Bundesvorstand stünde blamiert da.



Zum anderen ist da der Zankapfel Renten- und Sozialpolitik, für die der mittlerweile fünf Jahre alten Partei noch immer ein einheitliches Konzept fehlt. Im Wahljahr 2017 hatte sich die AfD in einem internen Strategiepapier selbst einen Maulkorb verordnet: "Oberstes Ziel" sei es, "mit Themen zu werben, die innerhalb der AfD-Wählerschaft nicht zur Spaltung führen." In Wirtschafts- und Sozialpolitik etwa müsse sehr sorgfältig darauf geachtet werden, dass sich die Anhängerschaft der AfD nicht auseinanderdividiert, hieß es in dem vertraulichen Dokument.