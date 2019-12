Lars Herrmann spricht im Bundestag. Archivbild

Der sächsische AfD-Bundestagsabgeordnete Lars Herrmann ist aus seiner Partei und Fraktion ausgetreten - aus Protest gegen deren Kurs. Er werde aber als fraktionsloser Abgeordneter weiter im Bundestag bleiben, sagte er der Deutschen Presse-Agentur in Berlin.



Als Grund gab er an, er sei wegen Kritik am thüringischen AfD-Vorsitzenden Björn Höcke aus der Landesgruppe Sachsen im Bundestag ausgeschlossen worden, ohne angehört worden zu sein. "Das war für mich der Zeitpunkt, um zu sagen, dass mich hier nichts mehr hält."