Der AfD-Vorsitzende Jörg Meuthen kritisiert Kanzlerin Merkel. Quelle: Oliver Killig/dpa-Zentralbild/dpa

Der AfD-Vorsitzende Jörg Meuthen sieht in der Nominierung von Jens Spahn zum Gesundheitsminister einen Versuch von Kanzlerin Angela Merkel, ihren parteiinternen Kritiker aufs Abstellgleis zu stellen. Dieser Posten sei die "schlimmste Strafe für einen echten Konservativen", sagte er der dpa.



Die Kanzlerin will heute den Führungsgremien ihrer Partei die Liste für die Ministerposten der CDU vorlegen. Spahns Nominierung gilt als Zeichen dafür, dass Merkel Widersachern entgegenkommen will.