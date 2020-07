Jörg Meuthen.

Quelle: Andreas Arnold/dpa

Der AfD-Bundesvorsitzende Jörg Meuthen hat die Kritik an seiner Partei nach dem terroristischen Anschlag von Halle deutlich zurückgewiesen. Die Innenminister versuchten von "ihrem eigenen fundamentalen Versagen abzulenken", sagte Meuthen.



Die AfD stehe zum jüdischen Leben in Deutschland und zu Israel. Wenn nun ein schärferer staatlicher Kampf gegen Rechtsextremismus angekündigt werde, dann sei das richtig und absolut notwendig. Die AfD schließe sich dieser Forderung nachdrücklich an.