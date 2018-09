AfD-Chef Jörg Meuthen kritisiert den Asylstreit der Union. Archiv Quelle: Alexander Prautzsch/dpa

Die AfD ist davon überzeugt, dass ihr die Union mit ihrem Asylstreit Wähler in die Arme treibt. Nichtsdestotrotz kann sich Parteichef Jörg Meuthen über diese Entwicklung nach eigener Aussage nicht richtig freuen.



"Wir als AfD profitieren zwar davon, aber für unser Land ist das, was sich da abspielt, ein Trauerspiel", sagte Meuthen. Es sei fatal, wenn Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) "geltendes Recht nicht umsetzen kann, weil er am Widerstand der Kanzlerin scheitert", fügte er hinzu.