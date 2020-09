Archiv: Tino Chrupalla (AfD).

Quelle: EPA

Der AfD-Bundessprecher Tino Chrupalla hat sich im ZDF zuversichtlich gegeben, dass seine Partei in Hamburg den Sprung über die Fünf-Prozent-Hürde schafft. Man wolle jetzt erstmal das Ergebnis abwarten. Hamburg sei für die AfD "kein einfaches Pflaster".



Zum Anschlag in Hanau am Donnerstag sagte Chrupalla, es sei natürlich eine rassistische Tat, man müsse aber die Ermittlungen abwarten. Damit äußerte er sich anders als AfD-Fraktionschef Gauland, der von einem "völlig geistig verwirrten Täter" gesprochen hatte.