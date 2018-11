Über eine mögliche Abschaffung der JA entscheide letztlich nicht der Bundesvorstand, erklärt ZDF-Korrespondentin Britta Buchholz aus Berlin, sondern ein Parteitag, an dem auch viele Mitglieder der Jungen Alternative teilnehmen, die gleichzeitig auch in den Landesverbänden der Partei aktiv sind. "Und das macht eine Abschaffung am Ende eher unwahrscheinlich."



Hintergrund ist nach Einschätzung von Buchholz, dass der Verfassungsschutz demnächst entscheidet, ob die AfD beobachtet wird. Und da sei es "nicht gerade förderlich", dass mehrere Jugendverbände - im Moment sind es zwei: Baden-Württemberg und Bremen - vom Verfassungsschutz beobachtet werden. "Dieses ganze Prozedere könnte also ein eindeutiges Signal in die Richtung sein, dass die Jugendorganisation sich zurückhalten muss", so Buchholz weiter, "und eben einzelne Mitglieder ruhiger sind".