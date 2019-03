Auf die AfD könnten damit empfindliche Geldstrafen zukommen: Bereits in der vergangenen Woche wurde bekannt, dass ihr wegen illegaler Parteispenden an den Europawahl-Kandidaten Guido Reil eine Strafzahlung von mehr als 100.000 Euro droht. Es geht in beiden Fällen um Unterstützungen durch die Schweizer PR-Agentur Goal AG. Mit dem in Deutschland eingetragenen Verein "Recht und Freiheit" sollen vor den Landtagswahlen zum Beispiel in Baden-Württemberg die AfD und der jetzige Parteichef Meuthen unterstützt worden sein.



Ein weiterer Fall ist noch offen: Die Staatsanwaltschaft Konstanz ermittelt derzeit, ob der AfD-Kreisverband Bodensee von Bundestagsfraktionschefin Alice Weidel mehr als 130.000 Euro von einer Schweizer Firma erhalten hat. In diesem Fall hat die Bundestagsverwaltung noch keine Strafzahlung festgelegt.