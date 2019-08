Die "Flügel"-Vertreter wollten "unbedingt das Chaos herbeiführen", sagt der zurückgetretene AfD-Landeschef Nordrhein-Westfalens Helmut Seifen rückblickend. Für ihn sei der "Flügel "eine Untergliederung der Partei, die durch nichts legitimiert ist, über Ländergrenzen hinweg Einfluss nimmt". An eine Übernahme durch die Gruppe glaubt Seifen aber nicht. Er sei sicher, "dass der "Flügel" in NRW nicht die Mehrheit hat, sondern dass spätestens der Parteitag in Warburg die Alarmsirene war, die alle bürgerlich-konservativen Kräfte in Marsch setzt, so dass der "Flügel" hier keine Chance mehr haben wird. Das wissen auch die Protagonisten des "Flügels"." Ob das stimmt, wird sich wohl bis zum 6. Oktober zeigen. Bis dahin soll der nächste Parteitag in NRW stattfinden.