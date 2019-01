Der AfD-Vorsitzende Alexander Gauland

Der AfD-Vorsitzende Alexander Gauland hat seine Partei davor gewarnt, in ihrem Europawahl-Programm einen konkreten Zeitpunkt für einen möglichen Austritt Deutschlands aus der EU festzulegen. Er glaube, dass es nicht klug sei, "in so einer Situation mit einer Maximalforderung in die Wahl hineinzugehen."



Auf einem Europa-Parteitag im sächsischen Riesa sprach sich die Mehrheit der AfD-Delegierten anschließend dafür aus, die EU aufzulösen, sofern Reformvorschläge der Partei nicht umgesetzt würden.