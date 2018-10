Eine Hakenkreuz-Fahne als Tischtuch: Damit posiert ein Thüringer AfD-Mitglied. Das Foto ist Teil einer Serie, die im Oktober 2015 auf einer Reise zu den Lebensstationen Adolf Hitlers entstand. Die Reise habe das Parteimitglied mit AfD-Kollegen unternommen, berichtet die "Thüringer Allgemeine Zeitung". Weitere Fotos zeigen das damalige AfD-Mitglied in einer Gruppe vor dem Geburtshaus von Adolf Hitler sowie in Berchtesgaden am Obersee, wo sich der NS-Diktator erholte.