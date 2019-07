Meuthen hatte in früheren Jahren als Gast an dem jährlichen "Kyffhäusertreffen" des "Flügels" teilgenommen. Am vergangenen Wochenende blieb er dem Treffen fern. Auf Höcke dürfte er aber am kommenden Samstag treffen, beim Wahlkampfstart der AfD für Brandenburg, Thüringen und Sachsen in Cottbus.