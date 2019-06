Bei der Vorstellung des Papiers forderte Höcke, die Kirchen sollten das Evangelium verbreiten und sich nicht zur Tagespolitik äußern. Die Kirche sei aber "mehr und mehr" politische Organisation, wie es in dem Papier heißt. In historischer Kontinuität des Nationalsozialismus und der DDR "schmiege" sich die Kirche an den "Zeitgeist und die Mächtigen", heißt es da. Jüngste Beispiele nach Auffassung der AfD: der Besuch des EKD-Ratsvorsitzenden bei der zivilen Seenotrettung in Italien und die Klimapolitik. Kirche solle nicht auf die "Klimahysterie"-Zug aufspringen, sagte Nikolaus Kramer, AfD-Fraktionschef in Mecklenburg-Vorpommern. Zwar sei auch er für die Bewahrung der Schöpfung. Eine Kollekte für Klimaschutzprojekte, die am Sonntag bei der Einführung der neuen Landesbischöfin der Nordkirche eingesammelt wurde, lehnt er jedoch ab.