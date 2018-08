Eine AfD-Besuchergruppe aus dem Wahlkreis von Fraktionschefin Alice Weidel hat in der KZ-Gedenkstätte Sachsenhausen bei Berlin mit rechten Äußerungen provoziert. Fünf bis sechs Personen aus der 17-köpfigen Gruppe hätten die Führung am 10. Juli "permanent unterbrochen und gestört", sagte Horst Seferens, Sprecher der Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten, dem ZDF. "Die Massivität der Störung und des Versuchs, die Gesprächsführung an sich zu reißen, das ist ungewöhnlich."