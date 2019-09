Andreas Kalbitz

Quelle: dpa

AfD-Spitzenkandidat Andreas Kalbitz spricht von einem "Sensations-Ergebnis" für seine Partei in Brandenburg. Nach der ersten Hochrechnung kommt die AfD auf 24,1 Prozent der Stimmen.



"Ich hätte mir gewünscht, dass wir als Sahnehäubchen auch erste Kraft werden", so Kalbitz. Stärkste Kraft bleibt in Brandenburg allerdings die SPD. Die Sozialdemokraten kommen laut Hochrechnung auf 26,8 Prozent. Kalbitz betonte, die AfD sei gekommen, um zu bleiben. "Es wird keine Politik um uns herum mehr möglich sein", erklärte Kalbitz.