Die AfD habe den größten Zuwachs aller Parteien in Hessen seit der letzten Landtagswahl verzeichnet - deswegen ist der Spitzenkandidat der rechtspopulistischen AfD, Rainer Rahn, "sehr zufrieden". Seine Partei werde als "starke Opposition" in den Landtag einziehen.



Es sei auch deshalb eine "historische Wahl" gewesen, weil Hessen das Gründungsland der AfD sei. Der hessische Landtag ist der 16., in den die AfD einzieht - für Rahn "eine Serie, die es bislang noch nicht gab".