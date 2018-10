Diese Strategie hat die Partei in alle Landesparlamente gebracht. 2014 zuerst in Sachsen, mit zweistelligen Ergebnissen in Baden-Württemberg (15,1), Sachsen-Anhalt (24,3) und Mecklenburg-Vorpommern (20,8). Im Norden, Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen waren die Ergebnisse einstellig. Einheitlich sind die Fraktionen aber nicht, wie die WZB-Studie zeigt. Mal sind sie Fundamentalopposition wie in Thüringen, mal eher pragmatische Parlamentspartei wie im Berliner Abgeordnetenhaus. Skandale aber haben sich fast alle geliefert.



Fast überall wurden Abgeordnete nach der Wahl aus dem Fraktionen ausgeschlossen, weil sie sich beispielsweise fremdenfeindlich geäußert hatten. In Bremen zerlegte sich eine Fraktion komplett, in Baden-Württemberg teilte sie sich erst, um dann doch wieder zusammenzukommen. Jüngst erst trat der Hamburger Parteivorsitzende Jörn Kruse aus, weil die Parteispitze die gemeinsame Demo mit Pegida in Chemnitz duldete. "Die zunehmende Zusammenarbeit von Teilen der AfD mit Rechten und Rechtsradikalen ist für mich vollständig untolerierbar", so Kruse.