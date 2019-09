Der thüringische Spitzenkandidat Höcke ist der heimliche Star des Abends. Wieder einmal. Für ihn sind die Ergebnisse in den Nachbarbundesländern Rückendeckung für seinen sogenannten "sozial-patriotischen Kurs", der das Nationale mit dem Sozialen vereinen soll.



Nach der Wahl in Thüringen, so wiederholt er an diesem Abend seine Ankündigung vom diesjährigen Kyffhäuser-Treffen des völkisch-nationalen "Flügel", werde er sich dem Thema "Bundesvorstand" widmen. "Natürlich tue ich das und natürlich möchte ich, dass der Osten stärker repräsentiert ist, das ist sicher eine Konsequenz dieser Ost-Wahlen", so Höcke.