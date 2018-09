Die AfD will das Gleiche wie die Identitäre Bewegung, inhaltlich gibt es keinen Dissens. Hans-Thomas Tillschneider, AfD

Der AfD-Politiker kündigte an, er wolle mit seinem Wahlkreisbüro aus dem Haus in Halle ausziehen, in dem sich das Zentrum der vom Verfassungsschutz beobachteten "Identitären Bewegung" befindet. Es gehe nur um eine "strukturelle Entflechtung", sagte Tillschneider. Damit werde ein "Angriffspunkt zugemacht". Dem "Spiegel" sagte Tillschneider, die "Patriotische Plattform" sei 2014 gegründet worden, um sicherzustellen, dass sich die AfD unter ihren Gründungschefs Bernd Lucke und Frauke Petry nicht zu einer allzu gemäßigten "Scheinalternative" entwickle.