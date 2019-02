Proteste gegen AfD-Neujahrsempfang in Münster.

Quelle: Guido Kirchner/dpa

Etwa 8.000 Menschen haben nach Angaben der Polizei gegen eine Veranstaltung der AfD im Historischen Rathaus in Münster demonstriert. Gast beim Neujahrsempfang des Kreisverbandes war Parteichef Jörg Meuthen. Mehrere Gruppen und Initiativen hatten zu Protesten aufgerufen.



Die Händler am Prinzipalmarkt setzten mit Europafahnen an den Giebeln ihrer Häuser ein Zeichen gegen die Politik der AfD. Auch an der Lambertikirche am Prinzipalmarkt hing eine Europafahne.