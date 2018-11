Bei der Spende handelt es sich um 150.000 Euro, die offenbar von einer niederländischen Stiftung stammen sollen - und nicht wie zunächst berichtet von einer belgischen Stiftung. Am Mittwochabend hatte die AfD in Berlin überraschend mitgeteilt, dass Weidels Kreisverband Bodensee eine weitere Großspende erhalten habe. Der Verband wollte mit der Bekanntgabe offenbar einer Veröffentlichung des Sachverhalts in Medien zuvorkommen. Das Geld sei zurücküberwiesen worden, hieß es.



Georg Pazderski, stellvertretender AfD-Bundessprecher sagte im ZDF-Mittagsmagazin: "Für uns ist es wichtig, dass diese ganze Angelegenheit lückenlos aufgeklärt wird." Man werde sich am Freitag über das Thema im Bundesvorstand unterhalten. Er glaube ferner nicht, dass die AfD durch die Spenden ein Glaubwürdigkeitsproblem habe. "Ich würde alle bitten, abzuwarten, wie sich die AfD hier positioniert und vor allen Dingen, welchen Entscheidungen sie trifft." Er selbst habe erst in dieser Woche von den Spenden erfahren, sagte er im ZDF.