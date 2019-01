Hinter diesem Konstrukt verbirgt sich eine Rückkehr zum Nationalismus und damit die Rückkehr zum Krieg in Europa Jürgen Kasek, Organisator Anti-AfD-Demo

Am Samstag versammelten sich vor der Sachsenarena in Riesa rund 1.300 AfD-Gegner. Sie trugen Transparente mit Slogans wie "Rassismus ist keine Alternative". Eine Gruppe der sächsischen Grünen forderte: "Tu was gegen rechts!" Mit Blick auf die Debatte zum "Dexit" sagte Jürgen Kasek, Mitorganisator des Protestes: "Hinter diesem Konstrukt verbirgt sich eine Rückkehr zum Nationalismus und damit die Rückkehr zum Krieg in Europa". Die Demonstration blieb friedlich. Am Rande des Protestzuges ging die Polizei nach Angaben eines Sprechers gegen einen Mann vor, der am Wegesrand den Hitlergruß zeigte.