Meuthen will die Regierungsfähigkeit seiner Partei stärken. Er sieht die AfD in Zukunft als möglichen Koalitionspartner der CDU. Vor allem aus diesem Grund will er die Partei professionalisieren. Für die Mitte wählbar machen. Den Bürgerlichen die Hand reichen.



Den rechtsextremen Kräften in den eigenen Reihen erteilt Meuthen eine klare Absage. Für einen Rechtsruck stehe er nicht zur Verfügung, hebt er in seiner Vorstellungsrede hervor. Deshalb werde er auch für den Erhalt der sogenannten Unvereinbarkeitsliste stimmen. Danach dürfen Mitglieder der rechtsextremen Identitären Bewegung, der NDP und von rechtsterroristischen Gruppen wie "Combat 18" und "Blood and Honour" nicht in die AfD eintreten.