Meuthen spricht auf dem AfD-Bundesparteitag in Hannover. Quelle: Julian Stratenschulte/dpa

Zum Auftakt des AfD-Bundesparteitags in Hannover hat Parteichef Jörg Meuthen die Delegierten zu einer "patriotischen Politik für Deutschland" aufgerufen. "Wir sind die einzigen in diesem Land, die das tun", sagte Meuthen.



Meuthen warf Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) in seiner Eröffnungsrede vor rund 600 Delegierten "politisches Zentralversagen" vor. Nach dem Einzug der AfD in den Bundestag als drittstärkste Kraft gehe es der Partei jetzt "nicht um die Futtertöpfe, sondern um unser Land".