Alice Weidel, Alexander Gauland und Jörg Meuthen (v.l.) sprechen am 3. Dezember 2017 auf dem AfD-Bundesparteitag in Hannover miteinander Quelle: reuters

Bei der Abstimmung auf dem Parteitag in Hannover erhielt die AfD-Fraktionsvorsitzende am Sonntag 69 Prozent der Stimmen. In ihrer kurzen Bewerbungsrede dankte sie den AfD-Mitgliedern für ihren Einsatz im Wahlkampf. Die AfD habe bei der Bundestagswahl im September einen "historischen Erfolg" erzielt. Gestern hatte die AfD sich weiter rechts ausgerichtet - mit einer Doppelspitze, die nach Jahren des Hickhacks vereinte Schlagkraft verspricht: Jörg Meuthen und Alexander Gauland. Doch die Partei zeigte sich auf ihrem Parteitag am Wochenende in Hannover tief gespalten.