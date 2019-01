Gegen Lobbyismus und Korruption:



Die AfD fordert ein Lobbyregister, in dem EU-Funktionsträger und Mitarbeiter jegliche Kontakte mit Lobbyisten veröffentlichen müssen. Bestechung, Korruption und Subventionsbetrug soll "mit einem automatischen Verlust der Wählbarkeit" und einem Verbot der Übernahme öffentlicher Ämter bestraft werden. Für den Wechsel zwischen Politik und Wirtschaft will die AfD eine dreijährige Karenzzeit.



Umweltpolitik und Landwirtschaft als nationale Angelegenheit:



EU-Richtlinien etwa zur Luftreinhaltung lehnt die AfD ab, auch in der Landwirtschaft und beim Verbraucherschutz fordert sie "alle Zuständigkeiten von der EU zurück". Das Ziel der EU und der etablierten Parteien sei "die Abschaffung des Individualverkehrs für die Masse der Bevölkerung". Die AfD will sich auf EU-Ebene für die Autofahrer stark machen und ist gegen Diesel-Fahrverbote.