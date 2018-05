Und nun will Pazderski Co-Bundesvorstandssprecher der AfD werden. In anderen Parteien heißt das schlicht: Parteivorsitzender. Bisher waren das Frauke Petry und Jörg Meuthen. Petry ist Geschichte innerhalb der Partei - und Meuthen kandidiert wieder. Nachdem Pazderski seinen Hut in den Ring warf, wurde er - wie viele andere Parteifreunde - völlig überrascht: Und zwar von der Ankündigung des Fraktionsvorsitzenden Alexander Gauland, gegebenenfalls eine Kampfkandidatur gegen ihn in Erwägung zu ziehen.