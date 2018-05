Vielleicht 5.000 Menschen auf der einen Seite des Brandenburger Tors, vielleicht viermal so viele auf Plätzen und auf der Spree in 13 Demonstrationen um sie herum. Am Sonntag könnte es in der Mitte Berlins eine der größten Kundgebungen seit langem geben. Zum einen hat die AfD unter dem Motto "Zukunft Deutschland" ihre Parteimitglieder und Sympathisanten aufgerufen, nach Berlin zu kommen und "den Tag zur Abrechnung mit der verantwortungslosen Politik zu machen". Zum anderen formieren sich die Gegner in mehreren Einzeldemos unter den Überschriften "Stoppt den Hass", "Hauptsache, es knallt" oder "Die Vielen". Die meisten Demos werden in Sternmärschen rund um das Brandenburger Tor enden, die Lager nur wenige Meter Luftlinie voneinander entfernt sein. Die ersten Aufmärsche sind schon für Samstag geplant. Dass alles friedlich bleibt, ist unwahrscheinlich.