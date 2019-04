Erst Albrecht Glaser: dreimal durchgefallen. Nun Mariana Harder-Kühnel: bislang zweimal durchgefallen. Am Donnerstag will die AfD es mit ihr nun zum dritten Mal versuchen und endlich eine Abgeordnete in das Präsidium des Bundestages bringen. Denn so steht es in der Geschäftsordnung des Bundestages und gehört auch zum guten Ton im Parlament: Jede Partei stellt einen Stellvertreter von Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU). Doch mehr Ja- als Nein-Stimmen hat die AfD für ihre Kandidaten sei mehr als einem Jahr noch nie bekommen. Zwar reicht beim dritten Versuch die einfache Mehrheit der abgegeben Stimmen. Sollte es aber wieder nicht klappen, droht die AfD mit Konsequenzen.