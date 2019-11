Beatrix von Storch (AfD) will an FU. Uni sagt Veranstaltung ab.

Quelle: Fabian Sommer/dpa

Nach der Ankündigung von Protesten gegen einen Besuch der AfD-Politikerin Beatrix von Storch an der Freien Universität Berlin (FU) ist die betroffene Veranstaltung abgesagt worden. Das teilte die Universität mit.



Mehr als hundert Stundenten hatten sich vor dem Lateinamerika-Institut der FU postiert, um die Teilnahme der AfD-Politikerin an der Veranstaltung "Klimawandel & Gender" der Protestbewegung Fridays for Future zu verhindern. Storch hatte ihren Besuch am Montag per Twitter angekündigt.