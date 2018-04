2017 habe die AfD mit dem Einzug in vier Landtage und den Bundestag all ihre Vorhaben umgesetzt. Mit den für kommendes Jahr erwarteten Einzügen in die Parlamente von Bayern und Hessen wäre sie in allen 16 Landtagen vertreten. Noch nie sei einer Partei in der Bundesrepublik ein solcher Aufstieg in viereinhalb Jahren gelungen, sagte Meuthen.