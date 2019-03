Deshalb handle es sich nicht um Spenden im Sinne des Parteiengesetzes. "Ich muss keine Versäumnisse einräumen", sagt Meuthen. Er habe von keiner dieser Zuwendungen gewusst, sondern lediglich einen Freistellungsauftrag unterschrieben und damit gegenüber der Goal AG das Recht an seinem Bild gestattet. "Ich habe irgendwann einmal in meinem Wahlkreis Plakate gesehen und habe gedacht: Das sieht mir so aus, als sei das das, was die Goal AG gemacht hat, und das war sicherlich auch so." In Sachen Meuthen hat die AfD nun noch rund drei Wochen Zeit, sich gegenüber der Bundestagsverwaltung zu äußern. Erst dann fällt diese ihre Entscheidung.