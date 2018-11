Wenn ein Kreisverband, in dem häufig ehrenamtliche Parteimitglieder arbeiten, an Führungspersonal Fragen stellt, dann muss das Führungspersonal sorgfältig damit umgehen. Hartmut Bäumer, stellvertretender Vorsitzender Transparency Deutschland

Im Gespräch mit ZDF heute.de teilt Hartmut Bäumer von Transparency Deutschland diese Einschätzung nicht: "Wenn ein Verdacht, von dem sie [Weidel] Kenntnis hat, parteiintern nicht aufgeklärt wird, trägt sie die politische Verantwortung. Wenn ein Kreisverband, in dem häufig ehrenamtliche Parteimitglieder arbeiten, an Führungspersonal Fragen stellt, dann muss das Führungspersonal sorgfältig damit umgehen." Wenn ein Schatzmeister nicht wisse, was zu tun sei, müsse er sich Rat holen bei einem Juristen oder bei höheren Parteiebenen. "Tut er das nicht, sitzt da jemand, der keine Ahnung hat. Das nennt man Organisationsversagen. Aber auch das wird der Parteiführung zugerechnet", sagte Bäumer.