Alexander Gauland und Alice Weidel im Bundestag. Archivbild

Quelle: Bernd Von Jutrczenka/dpa

In der AfD-Spendenaffäre sieht Parteichef Alexander Gauland keinen Grund für eine Rücktrittsforderung an Fraktionschefin Alice Weidel. Jeder Pfennig der beiden in Frage stehenden Großspenden an den Bodensee-Kreisverband der Partei sei zurücküberwiesen worden, sagte er in der ZDF-Sendung "maybrit illner spezial".



Die Geldeingänge hätten dem Bundestag angezeigt und sofort zurückgezahlt werden müssen, gab Gauland zu. Aber: "Frau Weidel war im Wahlkampf, sie hat diese Kenntnis nicht gehabt."